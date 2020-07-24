Неизвестные избили и ограбили хозяина квартиры на востоке Москвы

19:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили в столице по факту разбойного нападения на хозяина квартиры на востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Оранжерейная, дом 21. Установлено, что в квартире по указанному адресу двое неизвестных неустановленным предметом нанесли телесные повреждения хозяину квартиры", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Кроме того, злоумышленники похитили телевизор и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составляет примерно 27 тысяч рублей.
Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Злоумышленников разыскивают.
Ранее полицейские в Москве задержали приезжего, который отравил мужчину ради кражи золотой цепочки. Инцидент произошел на улице Покровке.
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