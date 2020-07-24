Неизвестные избили и ограбили хозяина квартиры на востоке Москвы

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Уголовное дело возбудили в столице по факту разбойного нападения на хозяина квартиры на востоке города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Оранжерейная, дом 21. Установлено, что в квартире по указанному адресу двое неизвестных неустановленным предметом нанесли телесные повреждения хозяину квартиры", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Кроме того, злоумышленники похитили телевизор и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба составляет примерно 27 тысяч рублей.

Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Злоумышленников разыскивают.

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