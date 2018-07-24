В МЧС рассказали подробности крушения самолета в Подмосковье

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области

Частный многоцелевой учебно-тренировочный самолет Zlin-326 потерпел крушение при проведении третьего разворота, сообщили РИА Новости в МЧС.

Инцидент произошел в Серпуховском районе Подмосковья в 500 метрах от аэродрома "Дракино". На борту находились два человека, они погибли.

После падения воздушного судна возгорания не последовало. Разрушений жилых строений также нет.

На месте крушения в общей сложности работали 27 человек и восемь единиц техники. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.