Двух столичных следователей уволили за отказ в возбуждении дела о насилии над ребенком

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин уволил столичного следователя и его руководителя за то, что они отказались возбудить уголовное дело о преступлении против ребенка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как пояснила Петренко, речь шла о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы столицы. Оно находилось на контроле у Бастрыкина. "Как только ему стало известно о волоките, допущенной в вопросе принятия процессуального решения по заявлению матери ребенка, он поручил установить все причины безучастия следователей", – добавила она.

Прошла проверка, по итогам которой председатель СК решил уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве, не рассмотревшего заявление родителей и не принявшего мер для задержания подозреваемого. Уточняется, что следователь располагал сведениями о его личности. Уволили и его непосредственного руководителя.

Проверка в отношении бывших сотрудников СК продолжается, уточнила Петренко. Их действия проверят на соответствие нормам законодательства.

Представитель СКР также сообщила, что подозреваемый в преступлении по отношению к несовершеннолетней арестован, и в ближайшее время ему предъявят обвинение.