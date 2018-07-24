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Происшествия

24 июля, 14:43

Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД

происшествия общество

Фото: vk.com/objavsolgrad

Житель Тюмени хотел развлечь публику, прокатившись в самодельном прицепе к автомобилю из ванны по центральным улицам города, и получил штраф за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, где главный герой разъезжает в ванной, прикрепленной к кроссоверу, по главным улицам Тюмени. Сотрудники ГИБДД решили проверить информацию и установили личности водителя и пассажира.

Как оказалось, героями ролика стали 29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир. Мужчины признали нарушение правил, и объяснили, что так хотели развлечься и повеселить окружающих.


Водитель иномарки был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки людей.

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