Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД

Житель Тюмени хотел развлечь публику, прокатившись в самодельном прицепе к автомобилю из ванны по центральным улицам города, и получил штраф за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

В соцсети "ВКонтакте" появилась публикация, где главный герой разъезжает в ванной, прикрепленной к кроссоверу, по главным улицам Тюмени. Сотрудники ГИБДД решили проверить информацию и установили личности водителя и пассажира.

Как оказалось, героями ролика стали 29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир. Мужчины признали нарушение правил, и объяснили, что так хотели развлечься и повеселить окружающих.



Водитель иномарки был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки людей.