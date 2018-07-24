Число пострадавших из-за лесных пожаров в Греции увеличилось до 156

Число пострадавших из-за лесных пожаров на территории Греции возросло до 156. Также в результате стихийного бедствия погибли 24 человека. Среди пострадавших 16 детей и 11 человек, чье состояние является критическим.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на местные СМИ, ситуация с пожарами вышла из-под контроля. В юго-восточной области Греции Аттике введено чрезвычайное положение. По последним данным, пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.

Десятки пожарных, три специальных самолета и два вертолета задействованы в тушении. Взять огонь под контроль пока не удается. Сильный ветер осложняет ситуацию с каждым часом.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 69 госпитализированных, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

Летом лесные пожары происходят в Греции регулярно. В 2017 году в ряде регионов страны также из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

По всей Греции полыхали пожары и в 2007 году. Многие были уверены, что их причиной стали поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.