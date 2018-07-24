Неизвестный попытался напасть на караульного у здания парламента Канады

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Во время церемонии смены караула на Парламентском холме в Канаде мужчина попытался напасть с ножом на члена гвардии, сообщает газета Ottawa Citizen.

По словам представителя министерства национальной обороны страны Дэниэла ле Бутийе, злоумышленник был арестован, полиция ведет расследование инцидента.

"Благодаря быстрой реакции наших военных, королевской канадской конной полиции и парламентской службе охраны потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. По время происшествия никто не пострадал", – цитирует ле Бутийе РИА Новости.

Парламентский холм в Оттаве – архитектурный комплекс, признанный национальным символом страны. На его территории располагается здание парламента Канады. Ежедневно утром на передней лужайке проходит церемония смены караула.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Торонто. В результате пострадали 13 человек, погибли двое. Власти не назвали случившееся терактом.