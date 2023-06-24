Бойцы "Вагнера" должны быть со своим народом и выполнять приказы президента – Володин

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Бойцы ЧВК "Вагнер" должны сделать "единственно правильный выбор", оставаясь на стороне народа, закона и выполняя приказы верховного главнокомандующего, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, им следует защищать безопасность и будущее Родины, а все иное – предательство.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.