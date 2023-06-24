Глава Северной Осетии призвал земляков из ЧВК "Вагнер" не подчиняться приказам Пригожина

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал своих земляков, несущих службу в рядах ЧВК "Вагнер", не подчиняться приказам Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ввергнуть сейчас Россию в братоубийственную гражданскую войну, прикрываясь патриотическими лозунгами, – это предательство интересов России и всех ее граждан. Он подчеркнул, что именно это сейчас пытается сделать Пригожин.

"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина", – заявил Меняйло.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. Он подчеркнул, что любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба российского народа. Президент назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он подчеркнул, что любая смута – это смертельная угроза, и действия РФ будут жестким. Путин пообещал, что власти не дадут повториться расколу в России.

Он рассказал, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.