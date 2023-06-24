Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольем спокойная – губернатор

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Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольским краем спокойная, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

По его словам, все под контролем. В работе всех служб, обеспечении безопасности, движении на дорогах и планах проведения мероприятий никаких изменений нет, все работает штатно.

"Если какие-то решения будут приниматься, как всегда, буду немедленно об этом сообщать. Сейчас никакой потребности в них нет", – заявил он, призвав население не доверять непроверенным источникам.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.