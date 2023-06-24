Обстановка на Кубани остается под контролем – оперштаб

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Ситуация в Краснодарском крае остается спокойной, дополнительных мер безопасности не вводилось, сообщили в оперативном штабе региона.

В телеграм-канале оперштаба отмечается, что по состоянию на 8:00 все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения на Кубани работают в штатном режиме.

Все службы и ведомства оперативно обмениваются межрегиональной информацией, держат ситуацию контроле.

Власти региона предупредили, что в соцсетях и мессенджерах распространяется множество фейков от ЦИПсО Украины, а также публикуются непроверенные и провокационные сообщения.

Правоохранители при этом напомнили, что за совершение противоправных действий предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.

Жителей регионов призвали с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, а также доверять только проверенной информации от официальных источников.

Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.