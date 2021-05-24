Лес загорелся рядом с национальным парком в Башкирии

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В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком "Иремель". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

"Произошел лесной пожар в Белорецком районе в Тирлянском лесничестве. <...> Из самого парка сообщения о лесном пожаре не поступало", – пояснили в ведомстве.

Уточняется, что огонь охватил площадь в 140 гектаров. Его уже успели локализовать. Территория заповедника не пострадала: как сказали спасатели, пожар случился в 10 километрах от парка.

Ранее пожар произошел в подмосковной деревне Осеево на территории ЗАО "Щелковская птицефабрика". Спасатели присвоили ему повышенный ранг сложности, информации о пострадавших не поступало. В МЧС отметили, что птицефабрика не действующая, ее помещения сдаются в аренду. Локализовать огонь удалось на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

