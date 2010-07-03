В аэропорту Афин у россиянина изъяли 800 тысяч долларов

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Власти Греции изъяли у россиянина в транзитной зоне Афинского международного аэропорта 800 тысяч долларов до выяснения их происхождения. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента, мужчина задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве. Он вез их с собой в сумке.

Россиянин вылетел в Стамбул. В дальнейшем будут предприняты юридические действия для того, чтобы вернуть эту сумму либо ее часть.

Греция заявила, что наложит на эти деньги штраф в 25% в связи с тем, что они не были задекларированы на территории страны.