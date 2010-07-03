На последнем звонке в омской школе на выпускников обвалилась штукатурка

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На выпускников гимназии № 147 в Омске обвалилась штукатурка во время последнего звонка, сообщает "Аргументы и факты".

Инцидент произошел 23 мая во время концерта в актовом зале. Одна из выпускниц получила ушибы. По данному факту следствие проводит проверку. Следователям предстоит установить причины происшествия, а также выяснить, когда и кем проводился ремонт в помещении.

По данным ТАСС, в последний раз косметический ремонт в актовом зале гимназии проводился в 2017 году.

Также отмечается, что родители выпускницы претензий к школе не имеют, поскольку вред ее здоровью причинен не был.