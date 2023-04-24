24 апреля, 23:07Происшествия
В брошенных у посольства РФ в США чемоданах не было взрывных устройств
Фото: depositphotos/tupungato
В брошенных у российского посольства в США чемоданах не обнаружили взрывных устройств или других подозрительных предметов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
В чемоданах оказались только личные вещи. Уточняется, что оцепление с дороги к посольству было снято, местные полицейские покинули район.
Ранее сообщалось, что у посольства РФ в США неизвестная женщина оставила два чемодана. На место происшествия были вызваны взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
До этого сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в столице получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество.
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