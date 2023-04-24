В брошенных у посольства РФ в США чемоданах не было взрывных устройств

Фото: depositphotos/tupungato

В брошенных у российского посольства в США чемоданах не обнаружили взрывных устройств или других подозрительных предметов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

В чемоданах оказались только личные вещи. Уточняется, что оцепление с дороги к посольству было снято, местные полицейские покинули район.

Ранее сообщалось, что у посольства РФ в США неизвестная женщина оставила два чемодана. На место происшествия были вызваны взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.

До этого сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в столице получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество.