СК проверяет информацию о продаже опасного антисептика в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проводит доследственную проверку информации о продаже опасного антисептика в столице, рассказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в столице мужчина, представившийся эксклюзивным поставщиком ведущей европейской компании, продал несколько десятков литров бесцветной жидкости под видом антисептического средства.

При этом документы на качество товара у продавца отсутствовали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта. Также должна быть инструкция по использованию.