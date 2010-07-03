Мосгаз опроверг эвакуацию подъезда на юго-западе Москвы из-за утечки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сведения о выведенных на улицу жителях подъезда пятиэтажки на улице Ремизова из-за произошедшей утечки газа неверны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгаза.

Вечером специалисты получили заявку о запахе в квартире на третьем этаже дома. Бригада выехала на место, провела обследование, нашла утечку и оперативно ее устранила. Сейчас все работает исправно.

"Дом от газоснабжения не отключался, эвакуации жителей не производилось", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жителей подъезда эвакуировали.