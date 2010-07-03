Специалисты не нашли взрывного устройства в столичной школе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следов взрывчатки не нашли в школе № 1103 на Литовском бульваре, которую ранее эвакуировали после звонка о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники экстренных служб проверили здание и пришли к выводу, что угроза оказалась ложной.

Ранее сообщалось, что на улицу вывели около 100 учеников и педагогов. Проверять информацию о бомбе приехали в том числе и кинологи.

Накануне анонимы выбрали для "минирования" ТЦ "Мега Белая дача". Туда также отправились полицейские и кинологи.