Число умерших при подсчете голосов на выборах в Индонезии возросло до 150

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Число умерших от переутомления и перенапряжения при подсчете голосов на выборах в Индонезии возросло до 150 человек. Еще более 550 работников избирательных комиссий в день выборов и на следующий день оказались в больницах, сообщает Jakarta Post.

Ранее сообщалось о 92 умерших сотрудниках избиркома.

Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми масштабными в мире. Индонезийцы выбирали президента, депутатов двух палат парламента и местных законодателей. В выборах участвовали в общей сложности 240 тысяч кандидатов. Явка составила почти 80% из 193 миллионов граждан страны, имеющих право голоса.

Каждый избиратель должен был заполнить пять бюллетеней и опустить в пять разных урн для голосования.

Подсчет голосов продолжается. Официальные итоги выборов объявят 22 мая.