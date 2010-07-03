СК устанавливает личность угрожавшей дочери ножом женщины

Следственный комитет проводит проверку после публикации видеоролика, на котором женщина в Клину угрожает ребенку ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по области.

Инцидент произошел во дворе дома в поселке Майданово. На ролике, размещенном в соцсети "ВКонтакте", видно, как женщина приставляет нож к горлу малолетней девочки.

По данному факту клинские следователи проводят проверку. Устанавливаются личности женщины и детей. В органах профилактики запросят необходимую информацию, установят условия, в которых живет ребенок.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские изучают видеоролик, на котором женщина в Клину угрожает ножом ребенку и наносит повреждения автомобилю.