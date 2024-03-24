В Минздраве РФ сообщили о выписке 32 пострадавших при теракте в "Крокусе"

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Из стационаров уже выписали 32 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 пострадавших", – приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что сейчас в стационаре находятся 110 пациентов. При этом состояние 12 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 33 пациентов – как тяжелое, 47 граждан – как состояние средней степени тяжести, у 18 граждан – легкая тяжесть.

Кузнецов отметил, что в целом специалисты обращают внимание на положительную динамику состояния пострадавших.

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в "Крокус" и открыли стрельбу по людям. Через некоторое время в здании начался крупный пожар.

Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек.

Более 5 тысяч человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".



Очереди их желающих сдать кровь образуются у столичных больниц