24 марта, 13:32Происшествия
В Минздраве РФ сообщили о выписке 32 пострадавших при теракте в "Крокусе"
Фото: ТАСС/AP/Sergei Vedyashkin
Из стационаров уже выписали 32 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, из стационаров в связи с улучшением самочувствия выписаны 32 пострадавших", – приводит РИА Новости его слова.
Он уточнил, что сейчас в стационаре находятся 110 пациентов. При этом состояние 12 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 33 пациентов – как тяжелое, 47 граждан – как состояние средней степени тяжести, у 18 граждан – легкая тяжесть.
Кузнецов отметил, что в целом специалисты обращают внимание на положительную динамику состояния пострадавших.
Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в "Крокус" и открыли стрельбу по людям. Через некоторое время в здании начался крупный пожар.
Следственный комитет сообщил о 133 погибших в результате теракта. По последним данным, число пострадавших достигло 154 человек.
Более 5 тысяч человек в Москве и области сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле".
Очереди их желающих сдать кровь образуются у столичных больниц
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