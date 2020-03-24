СК просит продлить арест обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

12:32
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следствие просит продлить срок ареста бывшим полицейским из УВД по ЗАО столицы, которые обвиняются по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Следственные органы просят продлить срок ареста обвиняемым до 7 июня 2020 года", – сообщила пресс-секретарь.
Она добавила, что предварительные следствия о продлении сроков в отношении Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова назначены на 26 марта в 12:00.
В конце января Басманный суд отправил под стражу пятерых экс-полицейских по делу Голунова. В СИЗО на два месяца, до 29 марта, отправились Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.
Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.
Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.
Обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский дал показания против своего начальника
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