СК проверит данные о живущем на кухне ветеране в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят информацию о нарушении жилищных прав ветерана, который вынужден жить на кухне в своей однокомнатной квартире в Москве.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по столице, федеральный телеканал показал сюжет о том, что 94-летнему пенсионер проживает в квартире со своей дочерью и двумя внучками.

Отмечается, что он претендует на улучшение жилищных условий, однако для этого не хватает несколько квадратных метров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что следователи проверяют данные из телесюжета о невыплате заработной платы москвичке, работавшей в одном из фитнес-клубов.