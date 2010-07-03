В районе ЧП с паромом у берегов Норвегии еще одно судно потеряло ход

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Мощный шторм стал причиной нескольких ЧП в субботу днем в районе западной Норвегии. Сигнал бедствия также подало грузовое судно Hagland Captain, передает телекомпания TV2.

Сообщается, что у грузового судна произошла остановка двигателя. Это произошло в том же районе, откуда сигнал бедствия подал пассажирский паром Viking Sky, на борту которого находились 1,3 тысячи человек и у которого также вышел из строя один из двигателей.

Спасатели эвакуировали людей с грузового судна. Все 9 членов экипажа Hagland Captain были подняты на борт двух вертолетов, которые в тот момент находились в районе ЧП и проводили эвакуацию пассажиров круизного лайнера.

Ранее сообщалось, что спасательные службы эвакуируют 1300 человек, находящихся на борту круизного лайнера. К месту направлены вертолеты, на берегу организован лагерь по приему спасенных. Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за этого спасательная операция может затянуться.

Согласно последним данным, в составе экипажа аварийного парома Viking Sky есть трое россиян. Информацию подтвердили в посольстве РФ.