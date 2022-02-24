Погранпункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины – ФСБ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Пограничный пункт "Теткино" в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Обстрел произошел около 09:40 по московскому времени. Российские пограничники ответным огнем подавили огневую точку. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в ФСБ России сообщили, что выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Место несения службы пограничных нарядов было расположено приблизительно в 150 метрах от границы с Украиной.

В результате случившегося никто не пострадал, на месте работали саперы.

