В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

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Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны. Об этом сообщает РИА Новости.

Открытая церемония на арене "Стэйпл-центр" получила название "Празднование жизни" (Celebration of Life).



Вертолет с Брайантом, его дочерью, и еще 7 людьми потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в горный склон.

Все пассажиры летательного аппарата погибли.

Коби Брайант завершил профессиональную карьеру в 2016 году. С момента прихода в лигу он играл только за "Лейкерс" и за 20 сезонов принес команде из Лос-Анджелеса пять чемпионских титулов. Кроме того, баскетболист становился двукратным чемпионом олимпийских игр.

