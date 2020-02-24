Тело женщины обнаружили на козырьке студенческого общежития

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На козырьке студенческого общежития обнаружили тело женщины, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о здании по адресу: улица Лиственничная аллея, дом 2А. В соответствии с открытыми данными, по этому адресу находится общежитие Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

По данным источника в правоохранительных органах, женщине около 35 лет. Имеет ли она какое-либо отношение к академии, неизвестно.

Ранее полиция обнаружила тело мужчины в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на громкую музыку, которая звучала более десяти дней.