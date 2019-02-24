Служебный Cadillac за 6 млн рублей украли на западе Москвы

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Столичная полиция завела уголовное дело после кражи Cadillac Escalade, припаркованного на улице Удальцова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Заявление об угоне иномарки стоимостью более шести миллионов рублей вечером 23 февраля написал руководитель компании, которая пользовалась машиной на основании договора лизинга. С его слов, кража произошла в период с 19 до 22 февраля.

"Материальный ущерб составил около шести миллионов 150 тысяч рублей", – сказано в сообщении.

Пропавший автомобиль и похитителя сейчас ищут стражи порядка.