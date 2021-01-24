Часть потолка провисла в переходе под Комсомольской площадью

21:25
Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Часть потолка провисла в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гормоста. При этом в учреждении опровергли сообщения об обрушении.
Уточняется, что крепления подсистемы подвесного потолка ослабли и его часть провисла из-за наступления положительных температур и повышения уровня грунтовых вод.
"Это вовремя заметили сотрудники ГБУ "Гормост", участок был оперативно огорожен предупреждающей лентой, а провисшая часть потолка разобрана для проведения восстановительных работ", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в дневные часы. Никто не пострадал.
Речь идет о переходе, который обеспечивает пешую доступность между Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами, трамвайными остановками и метрополитеном. Тоннель расположен под Комсомольской площадью и ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метро.
Ранее синоптики сообщали, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.
Туман окутал столичный регион
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