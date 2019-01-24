Пожар в Балашихе произошел в негазифицированной новостройке

Жилой дом в подмосковной Балашихе, где вспыхнул пожар, не газифицирован, сообщает ТАСС.

Уточняется, что это новостройка, в квартирах которой могли делать ремонт.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла.

Из здания эвакуировали 30 человек. Информация о пострадавших и площадь пожара уточняются. На месте работают спасатели.

В СМИ сообщали о взрыве в доме, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.