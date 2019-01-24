Мужчина ранил свою жену ножом в магазине в Текстильщиках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мужчина во время ссоры с женой ранил ее ножом в шею. Инцидент произошел в магазине на улице Юных Ленинцев в Текстильщиках, сообщает Агентство "Москва".

Нападавшего мужчину 1979 года рождения задержали, а его супругу госпитализировали для оказания необходимой помощи. Подробности случившегося уточняются.