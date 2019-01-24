Женщина на Кубани шесть лет получала пособия на умершего сына

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Кубани женщина шесть лет скрывала смерть новорожденного сына и получала на него пособия, сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

О смерти ребенка стало известно, когда пришло время готовить его к школе. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Его мать подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Кроме того, следователи оценят действия социальных служб.

По данным СК, в августе 2012 года 36-летняя местная жительница, уже имевшая двух детей, родила сына в больнице Красноармейского района. По состоянию здоровья ребенка поместили в краевую больницу. В ноябре его выписали, и мать уехала с ним домой, но не пускала к себе контролирующие органы и органы соцзащиты для проверки условий проживания ребенка.

В начале декабря 2018 года местная администрация обратилась в полицию с заявлением о неисполнении матерью обязанностей, связанных с подготовкой мальчика к школе. Позже женщина призналась, что в 2012 году сын подавился пищей и умер, а она, желая скрыть этот факт, самостоятельно захоронила тело недалеко от дома.

При этом мать продолжила получать пособие на ребенка вплоть до начала 2019 года. Всего она получила более 250 тысяч рублей. Женщина задержана и дает показания.