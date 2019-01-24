СК начал проверку после гибели человека около станции "Немчиновка"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после гибели молодого человека под колесами электрички в районе железнодорожной станции "Немчиновка" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Лариса Марковец.

22-летний сотрудник компании Yota возвращался с курсов повышения квалификации.

Марковец сообщила, что переходя в неположенном месте железную дорогу около станции "Немчиновка", он не услышал звук приближающегося поезда из-за наушников, в которых находился.

По ее словам, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Трагедия произошла в среду, 23 января.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

12 января три человека попали под электричку в подмосковных Люберцах, двое из них погибли, один пострадал. ЧП случилось у железнодорожной станции "Малаховка".