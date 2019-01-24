ТЦ в Щелкове приостановил работу из-за 60-метровой трещины в перекрытии

Гипермаркет "Глобус" в подмосковном Щелкове приостановил работу на несколько дней из-за трещины в перекрытии, сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе ТЦ рассказали, что "Глобус" будет закрыт, поскольку безопасность клиентов для компании является приоритетом. Сроки открытия гипермаркета и степень повреждения они не уточнили.
Отмечается, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые устанавливают причины появления трещины. "Пока мы не можем точно сказать, зависит ее появление от конструкции здания или от грунта. Внешних повреждений у здания нет", – отметили в магазине.
Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора в октябре прошлого года выявили ряд нарушений в щелковском ТЦ "Глобус". Тем не менее они никак не связаны с сегодняшним инцидентом, подчеркнули в ведомстве. Собственнику здания предписали устранить все выявленные нарушения до конца апреля 2019 года.
По словам охраны, расщелина длиной 60 метров образовалась между наземной парковкой и одноэтажным магазином в ночь на 24 января. Она проходит через весь торговый зал. Ширина трещины варьируется от 0,5 до 1 сантиметра. Из-за этого утром было принято решение эвакуировать персонал гипермаркета. Посетителей в здании не было.
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