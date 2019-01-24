У здания российского посольства в Дамаске произошел взрыв

Фото: ТАСС/Ammar Safarjalani

Взрыв в районе Эль-Адави в Дамаске, где расположено здание российского посольства, не нарушил работу диппредставительства. Об этом сообщил представитель посольства, передает ТАСС.

"Взрыв не задел здание посольства, работаем в штатном режиме", – сказал он агентству.

Сейчас российское диппредставительство сотрудничает с местными властями по этому вопросу. Детали происшествия выясняются.

На прошлой неделе также произошел взрыв в автобусе сирийского города Африн. В автобусе была установлена бомба. Она взорвалась, когда он выехал с вокзала. Погибли 10 человек, 18 получили ранения.