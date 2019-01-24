Роскомнадзор заявил о постоянных атаках хакеров

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Роскомнадзор отражает хакерские атаки на свои системы, которые постоянно фиксируются. Попытки злоумышленников атаковать ресурсы не нарушают режим работы Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подсистема информационной безопасности Роскомнадзора справляется, попытки неправомерного воздействия не нарушают работоспособность ресурсов ведомства", – говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что утром 24 января Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась хакерской атаке. Трафик атаки был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления. Были оперативно приняты меры по противодействию атаке. Затруднений в дальнейшей работе ВетИС не выявлено. Собранные сведения передали в компетентные органы для дальнейшей проверки.