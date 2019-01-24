Роскомнадзор заявил о постоянных атаках хакеров

Роскомнадзор отражает хакерские атаки на свои системы, которые постоянно фиксируются. Попытки злоумышленников атаковать ресурсы не нарушают режим работы Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Подсистема информационной безопасности Роскомнадзора справляется, попытки неправомерного воздействия не нарушают работоспособность ресурсов ведомства", – говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что утром 24 января Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась хакерской атаке. Трафик атаки был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления. Были оперативно приняты меры по противодействию атаке. Затруднений в дальнейшей работе ВетИС не выявлено. Собранные сведения передали в компетентные органы для дальнейшей проверки.
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