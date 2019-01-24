Персонал бизнес-центра "Смирновский" эвакуировали из-за пожара

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Несколько человек эвакуировали из здания бизнес-центра "Смирновский" на юго-востоке Москвы. Произошел пожар в типографии. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"Очаг пожара находился на первом этаже в электроподстанции на территории типографии", – сказано в сообщении.

Эвакуированы 15 человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огонь удалось быстро потушить.