В щелковском ТЦ с трещиной нашли нарушения еще в октябре

Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора в октябре прошлого года выявили ряд нарушений в щелковском ТЦ "Глобус", где образовалась 60-метровая трещина. Об этом рассказали РИА Недвижимость в надзорном ведомстве.

Как пояснили представители Главгосстройнадзора Московской области, в октябре 2018 года в ходе плановой проверки торгового центра там обнаружили ряд нарушений. Тем не менее они никак не связаны с сегодняшним инцидентом, подчеркнули в ведомстве. Собственнику здания предписали устранить все выявленные нарушения до конца апреля 2019 года, уточнил собеседник агентства.

По словам охраны, расщелина длиной 60 метров образовалась между наземной парковкой и одноэтажным магазином в ночь на 24 января. Она проходит через весь торговый зал. Ширина трещины варьируется от 0,5 до 1 сантиметра. Из-за этого утром было принято решение эвакуировать персонал гипермаркета. Посетителей тогда в здании не было.