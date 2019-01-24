Более 600 человек эвакуировали из школы в Москве из-за короткого замыкания

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Свыше 600 человек эвакуировали из школы на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел в школе №2044 на Дмитровском шоссе. Замыкание произошло в электрощите. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в московских школах планируют проверить пожарную безопасность после того, как в здании гимназии на северо-востоке города произошло короткое замыкание. Проверку проведут активисты проекта "Безопасная столица".