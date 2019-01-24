ВетИС подверглась атаке хакеров

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Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Атака была проведена утром 24 января, с 8:05 по 9:25 по московскому времени.

"Атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС: компонента "Меркурий", поддерживающего ветеринарную сертификацию в электронном виде, и компонента "Аргус", поддерживающего выдачу разрешений на ввоз/вывоз/транзит по территории РФ, а также, частично, Республик Белоруссия и Казахстан, подконтрольный государственному ветеринарному надзору грузов, оформление этих грузов при пересечении внешних границ Таможенного Союза", – сообщила служба.

Трафик атаки был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления. Были оперативно приняты меры по противодействию атаке. Затруднений в дальнейшей работе ВетИС не выявлено. Собранные сведения передали в компетентные органы для дальнейшей проверки.

В конце ноября прошлого года кибератаке подверглась Московская канатная дорога. Из-за происшествия работу фуникулера временно приостанавливали. Полиция расследует уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".