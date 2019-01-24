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12:36

Полиция начала проверку после ограбления гримера "Мосфильма"

происшествия

12:36

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские начали проверку инцидента с ограблением гримера "Мосфильма". Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

Как пояснил собеседник агентства, в полицию обратилась 41-летняя москвичка, которая работает гримером в киноконцерне "Мосфильм". По ее словам, 27 декабря она остановила машину у отеля Marriott Royal Aurora на Петровке и попросила водителя подвезти ее на улицу Декабристов.

"Не доезжая до места назначения, водитель предложил женщине "отдохнуть", на что та ответила отказом", – рассказал представитель правоохранительных органов. После отказа мужчина вышвырнул потерпевшую из автомобиля и скрылся. Он увез с собой рюкзак гримера, в котором находились компьютер, микрофон, мобильный телефон, а также 20 тысяч рублей, платье и театральный грим.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства этого инцидента и определить размер ущерба. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

происшествия

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