Жительницу Чехова подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Уголовное дело возбуждено против женщины, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка в городе Чехов Московской области. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
По данным ведомства, 21 января 31-летняя женщина в туалете на улице родила недоношенного ребенка. Не рассказав об этом никому, она завернула младенца в куртку и спрятала в коробке на террасе дома. Позднее днем женщине потребовалась помощь медиков, с диагнозом "маточное кровотечение" ее доставили в районную больницу.
"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела новорожденного с целью установления причины смерти", – сообщили следователи.
Вопрос об аресте подозреваемой решат, когда ее состояние улучшится.
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