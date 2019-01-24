Жительницу Чехова подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено против женщины, которую подозревают в убийстве новорожденного ребенка в городе Чехов Московской области. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, 21 января 31-летняя женщина в туалете на улице родила недоношенного ребенка. Не рассказав об этом никому, она завернула младенца в куртку и спрятала в коробке на террасе дома. Позднее днем женщине потребовалась помощь медиков, с диагнозом "маточное кровотечение" ее доставили в районную больницу.

"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела новорожденного с целью установления причины смерти", – сообщили следователи.

Вопрос об аресте подозреваемой решат, когда ее состояние улучшится.