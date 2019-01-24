Более 40 объектов эвакуировали в Хабаровске из-за "минирования"

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Более 40 школ, больниц, торговых центров и мэрию Хабаровска эвакуировали в четверг из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях бомбах, передает РИА Новости.

Всего эвакуировали 46 объектов, среди них ТЦ "Южный парк" и поликлиника № 8. Ее сотрудники рассказали, что информация о минировании поступила в 11:15 (4:15 мск). Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала. Родители учащихся 6-й гимназии в Хабаровске пояснили, что сообщение о якобы заложенном устройстве поступило в 11:00 (4:00 мск).

В январе 2019 года в нескольких городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и соцобъектов. В четверг эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска, из-за аналогичных сообщений проверяли торговые центры и ведомства Приморского края и ряд социальных объектов Петропавловска-Камчатского.

В Москве в январе в аэропортах Домодедово и Внуково ввели дополнительные меры безопасности после звонков об угрозе взрыва. Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он по телефону сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала. Задержан также мужчина, сообщивший о "минировании" трех столичных аэропортов и здания Госдумы. Он оказался психически нездоровым.