Задерживается движение электричек на Ярославском направлении МЖД

Сбой в движении поездов Ярославского направления МЖД произошел утром 24 января. По данным ЦППК, задержки электричек возможны по техническим причинам.
В настоящее время диспетчеры принимают меры, чтобы ввести поезда в график и сократить опоздания. Представители Центральной пригородной пассажирской компании извинились перед жителями региона за временные неудобства.
❗По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Ярославском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства.#up
В пресс-службе МЖД уточнили, что поезда задерживаются из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов, передает Агентство "Москва". Неполадки возникли рано утром в районе станции "Мытищи", где остановилась электричка, ехавшая из города Пушкино в Москву.
"Для устранения ситуации на место оперативно прибыли бригады железнодорожников. На время работ диспетчеры организовали движение поездов в сторону Москвы по соседнему пути. В связи с этим несколько поездов следуют с увеличенным интервалом", – добавили в МЖД.
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