Уголовное дело возбудили после попытки вооруженного налета на банк в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

После попытки налета неизвестного с пистолетом на "Заубер банк" в центре столицы возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, инцидент произошел по адресу улица Зацепский Вал, дом 5.

"Установлено, что неизвестный мужчина в матерчатой маске с прорезями для глаз, угрожая пистолетом администратору, потребовал денежные средства, при этом произвел два выстрела в сторону двери подсобного помещения и, получив отказ, ничего не взяв, скрылся", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства рассказал, что нападение было совершено в зале обмена валюты "Заубер банка". В момент произошедшего в помещении организации находилось пять человек, никто не пострадал.

Мужчина попытался ограбить банк на Зацепском Валу

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил разбойное нападение на банк. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Мужчина зашел в помещение, выстрелил несколько раз, после чего забрал 4 миллиона рублей и скрылся.