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Автомобиль сбил пешехода на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"На Невском проспекте автомобиль Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, есть пострадавший мужчина", – сказали в ведомстве.

По данным местных СМИ, автомобиль выехал на остановку, расположенную рядом со станцией метро "Гостинный двор".

Ранее водитель Toyota сбил человека на самокате в районе Марьино. Авария произошла у дома 11 на Подольской улице. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции.

