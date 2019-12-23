ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и двух таможнях

Фото: ТАСС/Андрей Гордеев/Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФАС) подтвердила обыски в центральном аппарате и во Внуковской и Домодедовской таможнях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве рассказали, что оперативно-следственные мероприятия в некоторых помещениях Управления таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях прошли в понедельник, 23 декабря.

По информации Федеральной таможенной службы, в отношении ряда сотрудников ведомства ведутся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит обыски в Федеральной таможенной службе и ее подразделениях. Отмечалось, что следователи допрашивали должностных лиц таможенных органов в рамках расследования уголовного дела. Однако не уточнялось, о каком именно деле идет речь.

