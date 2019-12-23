Магазины и ТЦ проверяются в столичном регионе после угрозы взрывов

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Все магазины "Пятерочка" в Подмосковье и пять торговых центров в Москве проверяются после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным из открытых источников, в Московской области работает около тысячи магазинов сети "Пятерочка".

Ранее сообщалось, что аналогичные угрозы поступили во все супермаркеты сетей "Перекресток", "Лента" и "Магнит". Эвакуация людей из-за подобных сообщений происходила и из 15 московских судов. Кроме того, информация о якобы заложенном взрывном устройстве поступила на Курский вокзал.

20 декабря экстренные службы проверяли сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве. Оно оказалось ложным. 19 декабря угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одна больница и одно административное здание. В результате по всей столице были эвакуированы порядка 15 тысяч человек.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

