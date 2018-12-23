Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Один человек пострадал при пожаре на востоке столицы. Возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу: улица Косинская, дом 14, корпус. В квартире на 11 этаже загорелись вещи и личная мебель, площадь пожара составила 40 квадратных метров. 15 человек спасли при тушении возгорания, их передали медикам для осмотра.

Ранее сообщалось, что никто не пострадал. Уточнялось, что при ликвидации пожара спасли пятерых человек.