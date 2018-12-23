Пять человек спасли при ликвидации пожара в квартире на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Пять человек спасли при тушении пожара в квартире на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в квартире на 10-м этаже жилого дома № 14, корпус 1 по улице Косинская. Там на площади 40 квадратных метров загорелись личные вещи и мебель.

К настоящему моменту огонь потушен. Пострадавших нет.