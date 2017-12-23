Пассажирский Boeing с протекшим баком экстренно приземлился во Внуково

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Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку во Внуково из-за протечки топливного бака.

"Командир самолета "Боинг-737" авиакомпании UT​air после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета", – сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в декабре Boeing-737 из Новосибирска был вынужден экстренно сесть в аэропорту Благовещенска. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Причины технической неисправности Boeing-737 выяснит инспекция по безопасности полетов аэропорта Благовещенск.